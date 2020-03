La hija de la fallecida en Madrid por coronavirus: "Nos ha tosido encima... y dicen que ya me llamarán"  

"La hemos abrazado, nos ha tosido encima...", ha explicado la mujer a las puertas de la residencia, donde ha relatado que los familiares de la fallecida mantuvieron un contacto constante con ella hasta que murió. Además la mujer ha pedido que le hagan el test, a lo que le han respondido que no se lo practicarán mientras no tenga síntomas. "Me han dicho que ya me volverán a llamar para ver si cumplo los requisitos para hacerme la prueba. Yo tengo asma", ha insistido.