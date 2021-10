La hidra de internet ha dejado de ser inmortal

El apagón de Facebook ocurre unas horas después de que la filtradora Frances Haugen revele su identidad en el programa 60 minutos de la CBS, y unas horas antes de que declare en el Congreso sobre los documentos internos que filtró. A diferencia de Edward Snowden, Frances no ha tenido que huir a Hong Kong antes de dar la cara. Facebook no tiene autoridad para revocar su pasaporte y mandarla a la cárcel por traición y robo de secretos. Si dependiéramos de Facebook para gestionar vacunas, no tendríamos vacunas.