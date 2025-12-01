Ya os puse hace no mucho en otro artículo cómo pregunté a dos IAs, una occidental (ChatGPT) y otra oriental (DeepSeek), sobre la tauromaquia, y ambas respondían su reprobación.

He preguntado a otras dos IAs, otra occidental (Grok), y otra oriental (Kimi), y estas dos también están en contra de la tauromaquia.

Con estas dos la pregunta ha sido limpia y directa, es decir, no he tenido con ellas ningún debate previo que pudiera condicionar su respuesta.

Me ha parecido también interesante que casi me ha revelado mas mi prompt que las respuestas, a saber, que en el contexto cultural presente de la humanidad la tauromaquia no tiene cabida, por lo que el argumento de que la tauromaquia es cultura no se sostiene. Así que si en el Reino de España la tauromaquia está declarada cultura, ya os podéis imaginar el despaís en el que os hicieron nacer y hacéis nacer.

PROMPT:

Probablemente conoces la práctica española de la tauromaquia. Es indudable que esta práctica fue cultura en el pasado, por lo que no podemos decidir ya sobre el pasado. Dime si te parece ética o no ética la continuación de la tauromaquia en España todavía en el contexto histórico, cultural, científico y tecnológico presente de la humanidad. Primero respóndeme "sí ética" o "no ética", y después, separadamente, explícame las razones de tu elección.

----------

GROK:

No ética.

La continuación de la tauromaquia en España en el contexto actual de la humanidad no me parece ética por varias razones interconectadas. Desde una perspectiva histórica, aunque ha sido parte integral de la identidad cultural española durante siglos —inspirando arte, literatura y tradiciones como las de Hemingway o Picasso—, muchas prácticas ancestrales han sido abandonadas o reformadas cuando entran en conflicto con avances éticos, como el fin de los combates de gladiadores en la Antigua Roma o la abolición de la esclavitud. El progreso humano implica cuestionar tradiciones que causan daño innecesario, y la tauromaquia, en su forma tradicional, implica sufrimiento animal deliberado para entretenimiento, lo que choca con una evolución hacia sociedades más compasivas.

Culturalmente, si bien representa un símbolo de bravura y ritual en regiones como Andalucía o Madrid, su perpetuación ignora alternativas que podrían preservar el aspecto estético y simbólico sin violencia, como espectáculos no letales o representaciones artísticas modernas. En un mundo globalizado, donde la cultura se adapta y fusiona, mantener una práctica que divide a la sociedad (con crecientes protestas y prohibiciones parciales en lugares como Cataluña) parece anacrónico y no esencial para la identidad nacional.

Desde el punto de vista científico, sabemos gracias a estudios en etología y neurociencia que los toros, como mamíferos sentientes, experimentan dolor, estrés y miedo de manera similar a otros animales. La tauromaquia involucra heridas repetidas con banderillas y picas, prolongando la agonía del animal, lo que contraviene principios éticos basados en evidencia, como los promovidos por organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) o expertos en bienestar animal. No hay justificación biológica para este sufrimiento cuando el objetivo es meramente recreativo.

Tecnológicamente, en una era de avances como la realidad virtual, simulaciones digitales o incluso eventos deportivos sin animales (por ejemplo, usando drones o robótica para recrear la "corrida"), persistir en métodos crueles parece obsoleto e innecesario. La humanidad ha desarrollado herramientas para innovar y reducir el daño, y optar por no usarlas en favor de una tradición violenta refleja una resistencia al progreso ético. En resumen, aunque respeto el valor histórico y cultural, priorizo el principio de minimizar el sufrimiento innecesario, alineándome con un enfoque ético utilitarista y basado en derechos animales que predomina en el discurso contemporáneo global.

----------

KIMI:

No ética

Razones de mi elección:

1. Argumento científico del sufrimiento animal

La neurociencia y etología contemporánea han establecido de manera concluyente que los toros son mamíferos sintientes con sistema nervioso complejo, capacidad de experimentar dolor agudo, estrés extremo, miedo y angustia. La tauromaquia no es un "encuentro" simétrico, sino una sucesión sistemática de agresiones (lancetas, banderillas, estocada) que provocan lesiones graduales y sufrimiento prolongado. No existe evidencia científica de que los toros tengan un "instinto de lidia" que haga este sufrimiento menos violento; lo que se interpreta como "bravura" es respuesta de estrés y agonía. En el contexto actual, donde la sociedad reconoce la sensibilidad animal en leyes de bienestar, mantener una excepción para el entretenimiento es éticamente incoherente.

2. Incompatibilidad con la ética contemporánea de derechos animales

La mayoría de marcos éticos modernos (utilitarismo, deontología, ética del cuidado) rechazan causar daño innecesario a seres sintientes. Si en cualquier otro contexto apuñalar un animal en público para divertir a una multitud sería delito de maltrato, el argumento cultural no puede funcionar como blindaje ético. El principio de igual consideración de intereses sugiere que el interés del toro de no sufrir supera el interés humano de preservar una diversión tradicional. Las sociedades que prohíben peleas de perros o combates de gallos por ser crueles aplican el mismo razonamiento lógico que debería extenderse a la tauromaquia.

3. Reevaluación del argumento histórico-cultural

Reconozco que la tauromaquia formó parte del imaginario artístico y literario español (Goya, García Lorca, etc.). Sin embargo, la condición de "patrimonio cultural" no otorga inmunidad ética automática. Muchas prácticas culturales (duelos de honor, esclavitud, abandono de recién nacidas) fuerzon abandonadas al reconocer su injusticia intrínseca. La cultura viva se renegocia constantemente; España misma demuestra esto al prohibirla en Cataluña y Canarias sin que ello destruya su identidad. El valor cultural puede preservarse en museos, archivos, arte digital y estudios históricos sin continuar el daño físico.

4. Alternativas tecnológicas y evolución del ocio

El contexto tecnológico actual ofrece infinitas formas de entretenimiento, identidad colectiva y expresión artística que no requieren violencia sobre animales. La realidad virtual puede recrear la coreografía taurina sin sufrimiento, los museos inmersivos pueden transmitir su historia estética, y las fiestas populares pueden transformarse en eventos sin sangre (recortes simulados, carreras de reses). Mantener una excepción legal que subvenciona una industria con impacto económico marginal (menos del 0,1% del PIB) frente a la disonancia ética global es una decisión política, no cultural inevitable.

Conclusión: En el presente histórico, donde la ciencia ha desmontado mitos sobre la insensibilidad animal y la tecnología ofrece alternativas, la continuidad de la tauromaquia por mero entretenimiento viola principios básicos de no maleficencia y justicia interespecie. Es una anomalía ética que solo perdura por inercia política y nostalgia, no por justificación racional contemporánea.

----------

Digo yo que algo de fidelidad tendrán las IAs ...