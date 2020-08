Los heterosemánticos: falsos amigos en otros idiomas

¿Alguna vez has recibido un correo de tus amigos alemanes invitándote a pescar con la palabra Angel y tu pensando lo cariñosos que podrían llegar a ser? ¿Has ido a la farmacia después de caminar 3 días bajo la lluvia londinense a comprarte algo para el resfriado diciendo I am constipated? ¿Te han traído vinagre en tu restaurante italiano favorito cuando has pedido Aceto? Las palabras parecidas con diferentes significados son un factor de confusión constante.