¿Sabías que la Luna se ve en distintos colores? Al ver la imagen me he quedado pensando en que no siempre presto tanta atención a la Luna. También pienso en que además de su importante papel para la Tierra, se ve hermosa. En la próxima luna llena, prometo que me tomaré el tiempo para observarla un poco más. La fotógrafa Marcella Giulia Pace ha capturado la Luna en 48 distintas tonalidades y las ha colocado en una espiral.