En 1979 yo sabía un poco de libros y nada de finanzas. Aun así me embarqué en una aventura de la que no me arrepiento, aunque me dejó en la ruina más absoluta. Cumplí mi sueño de abrir una librería, que decoré con fotografías de escritores, e inauguré aquella maravilla de solo 80 metros cuadrados que olía a papel nuevo y a historias viejas, y que me habría gustado llamarla, precisamente, “Mi hermosa librería”.