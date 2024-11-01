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Henry Kissinger y el malismo [Pódcast]

Henry Kissinger y el malismo [Pódcast]

[Pódcast sobre Henry Kissinger] arquitecto de la política internacional de los EEUU durante los 60 y buena parte de los 70.

| etiquetas: kissinger , historia , política , pódcast , la hoguera de los necios
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