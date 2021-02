Hellinikon, la única pirámide de la antigua Grecia

La pirámide de Hellinikon es una de las pocas que se encontraron en la Grecia Antigua. Pausanias, en el siglo II d. C., explicaba la existencia de dos pirámides en territorio griego, una de las cuales muy cerca de la actual de Hellinikon, por lo que a lo mejor es la misma. Por su datación, la pirámide de Grecia se construyó en 2.700 a. C., aunque podría ser una reconstrucción con materiales reutilizados, por lo que su fecha sería mucho más moderna. Sin embargo, no está clara la función de este edificio, que parece que sería militar.