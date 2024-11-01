Hellboy (1994. Mike Mignola)

El desplome de la industria del comic que había empezado a apuntarse en 1993, se convirtió en una catástrofe total al año siguiente (...) No parecía el mejor momento para iniciar un nuevo proyecto editorial, pero no lo vieron así un grupo de artistas de cómics (...) Imitando el sistema de Image Comics, todos los títulos de Legend eran propiedad de sus creadores (...) La otra propuesta de Legend en 1994 acabó siendo una de las más exitosas. El hecho de que fuera producida por Mike Mignola, posiblemente el menos conocido de todos los creadores...