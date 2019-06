Hechos asombrosos sobre las hormigas  

A diferencia de los humanos, con los cromosomas X e Y, el sexo de una hormiga está determinado por la cantidad de copias del genoma que posee . Las hormigas macho se desarrollan a partir de huevos sin fertilización, por lo que no reciben genoma de un padre. Esto significa que las hormigas macho no tienen un padre y no pueden tener hijos, pero sí tienen abuelos y pueden tener nietos. Las hormigas hembras, en comparación, se desarrollan a partir de huevos fertilizados y tienen dos copias del genoma: una de su padre y otra de su madre...