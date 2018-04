La hecatombe del bilingüismo y otros dramas educativos

Si el deseo de que tus hijos aprendan fuera lo común, hace tiempo que en Madrid se hubiera montado la mundial. Ahora mismo se está produciendo allí la hecatombe bautizada como bilingüismo. Ya son varios los padres que me han confesado que llevarán a sus hijos a un colegio que no sea bilingüe, o que lo cambiarán a uno no bilingüe el próximo año. Un profesor que generalmente suspendió la oposición da clases de Sociales o Naturales en inglés sólo porque hay pocos profesores de Sociales o Naturales habilitados en ese idioma.