Los heavys que se queden calvos no podrán seguir ejerciendo, según el Colegio de Heavys de España

El Colegio de Heavys de España ha anunciado esta semana que los heavys que se queden calvos no podrán seguir ejerciendo. “Los que no puedan agitar su melena al viento serán vetados de nuestros conciertos y de tomarse unas birras con nosotros”, informa en su última circular. El pañuelo en la cabeza ya no servirá como sustituto. Aclaran también que los heavys que, por culpa de la artrosis, no puedan hacer cuernos con los dedos, serán relegados a raperos. “En el ambiente rap las personas con artrosis pueden pasar completamente desapercibidas".