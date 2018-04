La frase es larga, enrevesada y devastadora: “Estoy completamente seguro de que existe Dios y que Él me comprenderá y perdonará, pues mi sitio es estar junto a Lo, la mujer que siempre he esperado, la mujer a la que he querido con toda mi alma, a la que he perdido, y sin la que no puedo vivir.” Pertenece a la carta que Manolo Fernández, teclista de Los Bravos, dejó escrita para sus padres antes de suicidarse.