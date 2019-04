He llevado a más de 100 personas en BlaBlaCar y esto es lo que he aprendido de la experiencia

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

La primera vez que me hablaron de BlaBlaCar fue hace tres años. Por motivos personales me veía obligado a viajar una vez al mes a Castilla la Mancha. Seis horas de coche desde Asturias en la más estricta soledad y con el consiguiente gasto de gasolina, coche y peajes que largo trayecto suponía. No tenía alternativa en transporte público si no quería pasar casi todo el día viajando para cubrir un viaje que en coche se hacía en seis horas así que me animé a probar eso que tanto se hablaba por aquel entonces