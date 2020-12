He escrito una novela, quería darla a conocer pero Amazon me ha baneado

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Algunos de vosotros me recordaréis porque la semana pasada tuve la buena suerte de llegar a portada (www.meneame.net/story/ha-escrito-novela-quiere-darla-conocer-eso-regal). Gracias a eso llevaba unos días en los que estaba teniendo muy buena tracción con mi novela. Seguramente, comparando con otros, lo que yo considere bueno no sea más que una nimiedad, pero para mi humilde trayectoria de dos meses, la tracción estaba siendo fantástica. De golpe y porrazo, el viernes por la mañana recibí un email que decía lo siguiente:

Hola:

Hemos detectado intentos de manipular los servicios de Kindle en su cuenta. Por este motivo, hemos decidido cerrarla y rescindir el Acuerdo vigente de inmediato.

El proceso de cancelación implica el cierre de su cuenta de KDP, así como la retirada de la venta en Amazon de los libros que haya subido a través de nuestros canales. Recuerde que ya no podrá recibir las regalías pendientes de pago.

Del mismo modo, y según se indica en nuestros términos y condiciones, no podrá abrir ninguna otra cuenta de KDP.

Si tiene alguna duda, escríbanos a xxx@xxxx.xxx

Mi libro había dejado de estar disponible en Amazon. Ya no era posible acceder a mi cuenta, y mis humildes ganancias (tanto de posicionamiento como económicas) se habían esfumado.

No recibí ningún aviso previo, ni tenía ni idea de a qué se referían con “intentos de manipular los servicios Kindle de su cuenta”. Trato de ser honesto, todo lo que hice con mi libro fueron actuaciones 100% legítimas que por fortuna tuvieron bastante repercusión. El post aquí en menéame hizo que se descargaran más de 1.500 libros en 72 horas recibiendo, además, toneladas de energía positiva que a día de hoy sigo agradeciendo. Mi novela terminó alcanzando, gracias a la comunidad, el número uno en todas las categorías en las que estaba listada. Y así se mantuvo hasta el fatídico viernes.

Conociendo el servicio de atención al cliente de Amazon, me imaginé que de una u otra manera, terminaría hablando en persona con algún responsable que pudiera analizar mi caso y entonces, entender por qué había pasado todo esto. (SPOILER, sigo sin saber los motivos concretos por los que mi cuenta ha sido cancelada). Y aquí comienza LA ODISEA.

Paso 1: Responder al correo que me han mandado.

Parece lo más razonable. Respondí asumiendo que había sido metido en el mismo saco que gente que sí que está en KDP para sacar cuatro duros con prácticas poco o nada lícitas. Oye, todo puede pasar, Amazon debe estar desbordada con tanta gente subiendo cualquier contenido a KDP, y un algoritmo es la mejor manera de filtrar estas historias. Lo entendí y justifiqué los números no-tan-malos de mi novela.

Al pulsar en enviar, instantáneamente recibí un correo, que decía lo siguiente:

Hello,

You've written to an address that doesn't accept incoming emails. We made this change to increase your account's security. To receive support, use the Contact Us option on our website.

For assistance with a KDP account, follow this direction:

Go to kdp.amazon.com/contact. Choose Account and getting started. Click Close or merge accounts. Choose to send an email or call us and follow the prompts.

Paso 2: Seguir los pasos que me indicaba el correo recibido.

Sorprendentemente, tras llegar al punto número cuatro, me aparece un aviso 404. El mismo aviso que me aparece cuando trato de entrar a mi dashboard de KDP. No parece que funcione.

Paso 3: Crear otra cuenta KDP y ponerme en contacto a través del formulario.

Esta fue la primera vez que pude contactar con un humano al otro lado. Su respuesta, copiada y pegada, fría, distante y muy poco empática era siempre la misma:

[...] debe escribirnos desde el correo asociado a la cuenta que ha sido cerrada.

Y por más que yo intentase acercarme a mi interlocutor desde lo humano, contando mi caso, dando pruebas de que era la misma persona… daba igual, la respuesta a mi réplica era siempre la misma.

[...] debe escribirnos desde el correo asociado a la cuenta que ha sido cerrada.

Por tanto, recapitulando:

Me han cerrado la cuenta sin darme ninguna explicación

Han quitado mis libros de la tienda de amazon

Me han quitado todas las regalías obtenidas hasta el momento (+300€)

No puedo enviar correos electrónicos a la cuenta que se me indica.

No puedo contactar a través del formulario de contacto.

Si contacto con otra cuenta, no me dan información porque debo hacerlo a través de la cuenta que ha sido cerrada.

En este bucle estoy. Lo cual es paradójico, porque en mi novela, La única verdad, los bucles temporales tienen un papel muy importante. Qué cosas.

¿Alguien sabe cómo puedo salir de aquí?