Ha escrito una novela, quiere darla a conocer y por eso te la regala

Ray García nos cuenta "He pasado los últimos 18 meses escribiendo mi primera novela: La Única Verdad.

Trabajé duro e invertí lo necesario para que unos buenos correctores la pulieran, terminando con algo de lo que me siento realmente orgulloso. Algo fabricado con mucho mimo. Ahora, una vez publicada, quiero enseñar el universo que he creado, pero como autor independiente no dispongo de más recursos que mis propias manos y, en el mejor de los casos, algo de ingenio. Quizá también algo de cara dura, pero la justa. Espero sinceramente que os guste."

Podéis "comprarla" gratis en Amazon: www.amazon.es/Única-Verdad-Ray-García-ebook/dp/B08KSBBZ13/