Me he dejado Murakami a la mitad  

Yo me he leído Tokio Blues, Hombres sin mujeres y La muerte del carnero salvaje y esas obras me gustaron mucho pero Murakami es bruma, una bruma agradable, como humo de un bar de jazz al final de la noche o esa niebla que se extiende a lo largo de ciertas playas a primera hora de la mañana, muy temprano, en pleno verano. Nos sumergimos en Murakami para estar a resguardo de la idiotez circundante, en una calidez evanescente, y la cosa suele funcionar.