He construido mi propia máquina de rayos X tras facturarme el hospital $69,210.32 [ENG]  

- ¿Qué estás haciendo? - Una fosa, para que cuando me ponga enfermo en vez de ir al hospital me puedas enterrar. - ¡No! -¿Que harás con el cuerpo sino? - Tenemos seguro médico, no necesitas una fosa. Les debes $2.491. - ¿Así que no les debo $69,210.32? - No.