¿Qué hay realmente detrás del supuesto reparto "100% ecológico" de Seur?

¿Puede considerarse el de Seur un reparto "100% ecológico" usando gas natural? No. Este es un combustible fósil, como el petróleo o el carbón, que además produce uno de los gases de efecto invernadero más peligrosos para el calentamiento del planeta: el metano. A pesar de que disponen de la etiqueta ECO, los vehículos de gas natural en realidad no suponen ninguna mejora para bajar las emisiones ni para reducir la contaminación", matiza Bravo. La cuestión es que, aunque supusieran una mejora, no pueden considerarse "100% ecológicos".