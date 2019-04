Hay que plantear la expropiación de la vivienda vacía a los bancos aunque haya que ir más allá de los marcos legales

Rommy Arce (Lima, Perú. 1977) se reivindica como una mujer feminista, comunista y no me siento avergonzada. Además así lo deja entrever en su despacho en la Casa del Reloj donde ejerce de concejala-presidenta de Arganzuela y Usera; allí no faltan las referencias feministas y, por ejemplo, un póster de las libertarias