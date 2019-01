Hay más cuernos en un "buenas noches" (Opinión)

El problema que tiene mi generación es que para saber dónde va el mundo cree que tiene que mirar a sus padres en lugar de a sus hijos. A la vuelta de Navidad me fui a comer con un amigo. Me habló mucho y muy bien de una nueva persona que hay en su vida, una chica que conoció hacía meses y con la que se estaba escribiendo un montón. “Pero no nos acostamos, eso no. Yo respeto a mi novia”.