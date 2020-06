Hay una grieta en todo, así es como entra la luz

Ayer me enteré de la triste noticia de la muerte de Belén Bermejo, editora de profesión, fotógrafa y lectora por vocación. Nunca me atreví a decirle que admiraba, sin conocerla, muchas cosas de ella, entre ellas el optimismo, la facilidad que tenía para encontrar belleza en los pequeños detalles y la ilusión que desprendía por lo que hacía. La clave de todo. Al mismo enterarme de su fallecimiento entré a sus redes sociales y me llamó la atención algo que escribió hace unos días...