Qué hay que estudiar para ser astronauta

Quizá te preguntes entonces cómo se puede lograr ser astronauta. Y la respuesta no es nada simple, porque la realidad es que cada agencia espacial tiene unos criterios propios para decidir quién es un buen candidato para viajar al espacio. No obstante, aun si no hay un camino fijo que pueda seguirse para ser astronauta, sí hay unas pautas generales acordes a las preferencias de todas las agencias espaciales del mundo. Si te interesa saber cómo puede cualquier persona convertirse en astronauta, en este reportaje analizamos qué hace falta...