Hasta 125 señales no están en el Reglamento General de Circulación de la DGT o el Catálogo Oficial

¿Son legales? ¿Estamos obligados a conocerlas? En total existen en España hasta 125 señales que no figuran en reglamentos. “han pasado 18 años desde la última modificación del reglamento, en los que hemos venido fabricando nuevos modelos de señales que no están cubiertas por ninguna legislación nacional”. Y denuncian al mismo tiempo que “no son informados tampoco de las nuevas señales de las que aún no conocemos el número de código, pero que ya se ven por las vías”.