Hablan sobre la situación actual varios activistas vecinales de los barrios madrileños del sur: Vallecas, Usera, Villaverde y Carabanchel: "Nos han dejado sin médicos, ¿cómo se va a combatir esto?" “Nos están señalando como culpables de una situación que no hemos creado, que no han atendido y que no piensan atender”.