Harris acepta la victoria de Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha aceptado este miércoles la victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales y ha asegurado que su equipo participará en una "transferencia pacífica del poder". "Hoy he hablado con el presidente electo Trump y le he felicitado por su victoria. También le he dicho que le ayudaremos a él y a su equipo con su transición"