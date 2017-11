"Haremos una puta caravana a Madrid". El TS inflama la guerra del taxi contra Uber

"Se han propuesto asesinarnos y no lo van a conseguir. Invadiremos Madrid, lo colapsaremos, haremos lo que haga falta, pero no nos iremos del Congreso sin una respuesta". Quien habla así es Nacho Jiménez, más conocido como Peseto Loco, taxista, presidente de la Asociación Plataforma Caracol de defensa del taxi y uno de los líderes más radicales del sector. No está solo. "Vamos a montar una puta caravana a Madrid, 7.000 personas desde Barcelona. La gente está muy desesperada, no nos pueden quitar así nuestra forma de vida. Va a haber suicidios.