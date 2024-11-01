Hantavirus: médicos y autoridades dan a conocer al 'paciente cero'

Identifican al “paciente cero” del brote de hantavirus en crucero; Se trata de Leo Schilperoord, un hombre de origen neerlandés que habría estado de viaje por Sudamérica junto a su esposa, recorriendo países como Argentina, Chile y Uruguay. Durante ese trayecto, visitaron zonas donde existe presencia de roedores, principales transmisores del virus.
Por otro lado que ese señor era el paciente cero ya se sabía desde el principio, no? Su mujer y el médico que los atendió también enfermaron y murieron, lo que encajaba en lo que se sabía sobre que solo se transmite por contacto estrecho, pero que haya bastantes más contagiados casi echa por tierra esa teoría. Cómo mínimo se transmite por aerosoles.