Hansi Flick, la rebelión del talento
El Barça aburrido e impotente de los últimos años se ha trocado en un equipo cachondo y multiorgásmico.
barcelona
,
hansi flick
,
fútbol
,
barça
#3
cosmonauta
#0
Me gusta la calidad de tus envíos pero me sorprende los pocos positivos que se llevan.
0
K
20
#2
StuartMcNight
Marchando unas recalificaciones que no puede ser que esté Barça del que nos reíamos hace 2 años porque fichaba medianías nos esté dando pal pelo.
Póngame 23 Mbappes.
2
K
13
#1
Dene
Y dopado de millones que no tiene
0
K
11
Póngame 23 Mbappes.