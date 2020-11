"Si han tenido que indultar a mi madre tres veces por el mismo motivo, será que la ley está mal hecha"

Sólo tenía dos meses cuando mi madre se separó de mi padre, por lo que no tengo recuerdos de la vida de los tres en común. Me obligaron a verlo desde que yo era muy pequeña, pero no lo conocía y me daba miedo. Entre mis seis y mis 13 años tuve que verlo en un Punto de Encuentro Familiar (PEF) y un juez me obligó a vivir con él durante año y medio, cuando yo tenía entre nueve y diez años. A pesar de haber sido condenado por maltrato hacia mi madre, la justicia decidió quitarle la custodia a mi madre y dársela a él.