Hallan de madrugada un bebé abandonado en un carrito en plena calle en Gijón

Fueron unos ciudadanos los que localizaron al menor en el barrio de Pumarín y avisaron a la Policía

