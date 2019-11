Haga su propia lista (privada) de meneantes

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Fachas, ultras, rojos, podemitas, incels, feminazis, indepes... de todo hay en la fauna del Menéame. Incluso usuarios que sólo quieren dar por saco a otros, por motivos varios. Pero lo que predomina es el corporativismo, el voto pactado, ya sea avisándose por el nótame, el Telegram, el mIRC, señales de humo o la sección de comentarios del Marca.

Entonces, a veces le entran ganas a uno de chivarse, de hacer una lista de usuarios, publicarla en los comentarios y exponer tan malsana actitud. Con el consiguiente y merecido strike, no vaya a ser que se monte un escrache digital, y todo el mundo sabe que los escraches sólo son democráticos cuando se ejecutan contra La Casta.

Por eso, ¿para qué elaborar una lista de usuarios y hacerla pública, arriesgándose a la penalización, a la tortura psíquica de los admins y a que tu nombre de usuario aparezca en Alexa?

Y sobre todo, ¿para qué elaborar listas con nombres de usuarios... cuando no hace falta poner nombres de usuarios, y por lo tanto no atenta contra los Zerms of Servis?

Veamos...

X contesta a todos los comentarios críticos con la izquierda, para posteriormente añadir a sus autores a la lista de ignorados.

X siempre vota duplicada o cansina los envíos de X, y suele dejar algún comentario avisando de su duplicidad, aunque ésta sea inventada.

X, X, X y X siempre votan negativo a las noticias en las que el presunto autor de un delito es una mujer, especialmente si es un delito relacionado con la violencia doméstica.

Estos, junto a X, X y X, siempre votan negativo a las noticias que ponen en tela de juicio a la LIVG.

X sólo menea noticias relacionadas con mujeres víctimas de malos tratos o abusos sexuales.

X negativiza todas las noticias en las que se critiquen las "terapias alternativas".

X comenta el 99% de las veces algo como que vivimos en un país cara al sol.

X se dedica a insultar a otros usuarios llamándoles "incel" y similares, con poco castigo por parte de los admins. Además, cuenta con clones "aprobados" para seguir insultando en caso de strike.

X suele dedicarse a comentar con frases típicas de la izquierda radical, añadiendo un emoji a sus comentarios.

X, X y X sólo hablan en el nótame, comentando el fascismo imperante en la comunidad de Menéame.

X, que tiene mucha similitud con el antiguo X, defiende a capa y espada el independentismo catalán, con comentarios manipulados, incluyendo algunos de corte racista.

Y por supuesto, X, X, X, X, X, X, X y X, especialmente X y X, que son los que utilizando su alto karma o su "cuenta premium", mantienen la línea editorial de Menéame, sobre todo los dos últimos mencionados, al aplicar strikes a cualquier contenido que ellos entiendan como "delito de odio".

Halle el valor de X, diría el problema matemático. En la quiniela de Menéame, X no significa empate. Estos X denunciarían a Marvel por patriarcado comiquero. Estas X son los nuevos dos rombos. Estas X son las que hacen que exista la V y la O. Son las X del tres en raya en el que las X moverían las primeras tres veces. Sí, son las X que no se lleva la iglesia en la declaración y las X preocupadas por que no pongas X en el SEPE. Pero lo que más se critica es que algunas X sean un Expediente X.

Y hablando de X... ¿es que a nadie le preocupa el Senado?