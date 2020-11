Un hackeo a la llave del Tesla permite robarlo en minutos, Tesla dice que ya lo está parcheando con una actualización

Un investigador de seguridad belga dice que tiene un método para cambiar y secuestrar el firmware de las llaves de los Tesla Model X. Esto le permite, esencialmente, robar cualquier Tesla Model X que no se haya actualizado a la última versión. Desde luego no todos los hackeos a los coches Tesla tienen la misma repercusión. Lennert Wouters es estudiante de doctorado en el grupo de Seguridad Informática y Criptografía Industrial (COSIC) de la Universidad Lovaina en Bélgica. Este no es su primer hackeo a coches Tesla.