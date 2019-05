Hackean tres antivirus y roban su código fuente: ¿quién nos protege ahora?

Así lo ha revelado Advanced Intelligence, donde hackers rusos están vendiendo el código fuente de estos antivirus. El grupo, que se hace llamar Fxmsp, no sólo vende el código fuente, sino que también ofrece acceso a las redes de las compañías a cambio de 300.000 dólares. Al no saber qué antivirus están afectados por esto, no podemos conocer si los que estamos usando actualmente son vulnerables. Para tener certeza, usar uno que no sea de Estados Unidos nos haría estar fuera de este peligro.