"Hacienda debería dar ejemplo con los ricos que no cumplen y nos pasan su carga fiscal al resto"

El profesor de Economía Javier Díaz-Gimenéz critica en Más Vale Tarde "que los extranjeros con dinero, como los deportistas de élite, tengan un trato excepcional con Hacienda": "No puede ser". "No puede ser que los extranjeros tengan un trato excepcional con Hacienda". Por todo ello, pide que Hacienda sea "cuidadosa" y "ejemplarizante" con los ciudadanos famosos y ricos que no cumplen con sus responsabilidades, para que estos hechos no repercutan negativamente en el resto de ciudadanos.