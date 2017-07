Qué hacer cuando alguien te revela que es gay o lesbiana

Agradécele la confianza que ha tenido. No lo/la juzgues. Respeta su confidencialidad. Si quiere revelar su homosexualidad o lesbianismo a otras personas lo hará a su manera y con sus ritmos. No tengas una postura muy seria. No acoses con preguntas. Ofrécete para ayudarlo/a. No te extrañes si tu amigo/a tiene cambios de temperamento, sobre todo si está experimentando conflictos por su orientación. No te preocupes si tiene alguna atracción por ti y tú no sientes lo mismo. Estas cuestiones pueden perfectamente (sin hostilidades) ser esclarecidas.