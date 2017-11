¿Habrá cuervos recolectores de colillas en nuestras ciudades?

Nadie pareció seguir la sugerencia de Klein en todos estos años, de modo que yo no había vuelto a oír hablar de esta idea o de alguna similar. Sin embargo esta mañana he leído en Slate.com la idea de una empresa holandesa que pretende emplear a córvidos como personal de limpieza en las calles. El nombre de esta compañía me ha hecho sonreír, llaman Crowded Cities, un bonito juego de palabras entre crow (cuervo) y crowd (montón de gente), y al parecer pretenden adiestrar a estas aves astutas para que recojan colillas de tabaco en las aceras