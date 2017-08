Han vuelto a las redes. No, no vuelven a las aulas. Es por ello que los docentes y el resto de personas a las que nos interesa la educación deberíamos ser capaces de filtrar entre lo que supone ser un buen docente y su actividad en las redes. No por muchos seguidores, lectores del blog o, simplemente, ponencias o anécdotas que uno explique, es alguien interesante o buen profesional.