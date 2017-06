El grupo llena el Vicente Calderón en Madrid en su segundo concierto en España de la gira "Not in this lifetime" que reúne a la banda 24 años despuésAxl Rose estuvo a la altura con un público entregado a la guitarra de Slash y a las versiones de grandes éxitos del rockNo hubo sorpresas –ni buenas ni malas– ni tampoco emoción en un concierto largamente esperado con un resultado aséptico pero por encima de las expectativas.