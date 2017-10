Guindos afirma que las empresas y los clientes de bancos catalanes "no tienen nada que temer"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este miércoles que el Gobierno elegirá los "instrumentos y tiempos adecuados" para que no se produzca la independencia en Cataluña, y ha asegurado que las empresas y los clientes de entidades financieras catalanas "no tienen nada que temer" porque la secesión "no se va a producir".