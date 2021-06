Guillem López, catedrático de Economía: “En España se ha perdido un millón de años de vida de forma prematura por la COVID”

“Aquí se llega llorado. Lo hicimos lo mejor que supimos, lo cual no quiere decir mucho, quiere decir que sabíamos poco. Y hasta que en el Centro de Vigilancia Epidemiológica no se abrieron a visiones diferentes, de gente de fuera, no se pudo avanzar mucho. Luego se hizo un seguimiento muy claro, y llegó Europa, que ha musculado un canal obturado, el del gasto. Si nos hubiesen dejado a músculo propio, España no habría ni podido comprar vacunas siquiera”.