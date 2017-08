Guía de visionado de ‘Star Trek’ para vagos

Dedicarle todo nuestro tiempo libre a partir de ahora a la honorable misión de ver las más de 700 horas que suman las cinco series antes de la llegada de Star Trek: Discovery es casi imposible y, al ser una precuela de la serie original, lo cierto es que no es necesario. Pero pensando en los más curiosos que, como yo, aún sabiendo que no hace falta, preferimos conocer un poco del universo Star Trek antes de unirnos a la tripulación de Discovery, os proponemos un curso intensivo para no iniciados.