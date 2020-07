Las estadísticas anónimas de enfermos, de afectados, no digamos ya las de fallecidos están trucadas y suben y bajan por razones que se nos escapan pero que a buen seguro ellos deben conocer, porque son quienes las fabrican. Como se trata de una guerra no declarada y con numerosas víctimas juegan con los sentimientos para ocultarnos la realidad. Y quizá esa realidad no sea otra que el convencimiento de que no saben qué hacer para detener la catástrofe salvo sacar estadísticas, en general comparativas.