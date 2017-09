Guerra Negra, el exterminio de los aborígenes de Tasmania

Fue ésta una campaña de los colonos británicos contra los aborígenes, que se desarrolló aproximadamente a lo largo de cuatro años de la primera mitad del siglo XIX y que supuso no sólo el imaginable expolio de sus tierras sino una implacable cacería humana. En realidad no se trató de una guerra en sí, ya que no hubo una declaración formal, sino de una serie de conflictos entre ambos bandos que con el tiempo fueron acrecentándose en cantidad y gravedad hasta desembocar en una contienda abierta.