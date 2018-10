Guerra al desnudo y la concupiscencia

Yo no me siento capaz de hacerlo, pero sé que un día alguien levantará la lupa de cada una de las pequeñas controversias de las que nos ocupamos y se verá toda esta época como un resurgir del puritanismo iconoclasta. Y del literalismo. Un mismo hilo (tampoco demasiado invisible) teje la destrucción de los Budas y la de Palmira, la de las obras de Graham Ovenden por orden judicial y la retirada del cuadro de Hilas y las Ninfas para 'favorecer el debate' sobre no sé qué. No estoy diciendo que todo tenga la misma importancia o gravedad...