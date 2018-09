Gucci agota un bañador de 320 euros que no se puede usar para ir a la piscina

Lo paradójico es que no puede usarse para ir a la piscina, ya que no puede entrar en contacto con el cloro. Así lo indica la propia marca italiana en su página web, donde informa de la composición de la prenda, que es de un 80% nylon y un 20% eslastano, y advierte que no puede entrar en contacto con el cloro, una sustancia que llevan prácticamente todas las piscinas porque es un poderoso desinfectante y es básico para mantener la higiene y la salubridad.