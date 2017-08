Guatemala: 19 años. Prostituta. Éstas son todas sus historias

– ¿Y qué es lo peor que tenés que aguantar? – Pues se siente muy feo que asumen que por ser sexoservidora creen que te pueden hacer lo que quieran. Nadie debería tratar así a una mujer. Por ejemplo, hay uno que le gusta que cuando te acostás con él, le pegués, y él te pega a ti. Yo no sabía. Óscar, mi jefe, sí sabía, pero no me dijo nada. El cliente me pidió sexo anal, y le dije que no. Me ofreció pagarme más pero yo no quería. Se enojó. Me dijo, ‘¿y no por eso sos una puta?’ y me empezó a golpear. Como pude, me defendí.