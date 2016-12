Los Guardianes de la Moral en las Redes Sociales

Desde hace cosa de unos cuantos meses, estoy empezando a sentir algo que no me gusta nada pero a lo que no me queda más remedio que aferrarme porque, como quiero dedicarme a la divulgación quiero llegar a todo el mundo. Lo voy a decir: tengo miedo de expresar ciertas opiniones. Tal cual. Se supone que hay libertad de expresión, pero lo cierto es que no; lo que hay en cambio es una censura que no es directa pero que jode igual. El humor, las críticas constructivas, las opiniones, todo esto esta siendo combatido por estos heroicos seres de luz...