"Guardia costera libia implicada en el tráfico de personas" [ALE]

La investigadora experta en migración Nicole Hirt criticó la cooperación de la UE con los guardacostas libios. "La Guardia Costera está formada por diferentes señores de la guerra que se han dado el nombre de Guardia Costera para obtener dinero de Europa”. "Están involucrados en el tráfico de seres humanos, así que salvan a los refugiados para venderlos. " "Libia es un estado fallido con varios gobiernos. "No hay estado de derecho. " Por lo tanto, los guardacostas no están sujetos a éste y no son procesados por violación de derechos humanos"