La Guardia Civil tuvo que acudir a la boda de la hija de una dirigente del PSOE de Orense por tirar fuegos artificiales en plena crisis de incendios

Los hechos se produjeron durante la madrugada de este sábado a domingo, alrededor de las cuatro de la madrugada, en la localidad de Amoeiro. La madre, Susana Rodríguez, que según ha explicado en conversación telefónica con ABC, en ese momento no estaba en la finca, es la primera teniente de alcalde del pueblo, además de ser diputada provincial del PSOE. El estallido de los fuegos artificiales, a pocos kilómetros de los 16 incendios forestales que arrasan la provincia de Orense, obligó a la Guardia Civil a personarse en el lugar para reprender..