La Guardia Civil tuvo que acudir a la boda de la hija de una dirigente del PSOE de Orense por tirar fuegos artificiales en plena crisis de incendios

Los hechos se produjeron durante la madrugada de este sábado a domingo, alrededor de las cuatro de la madrugada, en la localidad de Amoeiro. La madre, Susana Rodríguez, que según ha explicado en conversación telefónica con ABC, en ese momento no estaba en la finca, es la primera teniente de alcalde del pueblo, además de ser diputada provincial del PSOE. El estallido de los fuegos artificiales, a pocos kilómetros de los 16 incendios forestales que arrasan la provincia de Orense, obligó a la Guardia Civil a personarse en el lugar para reprender..

Comentarios destacados:    
#10 #6 Comparar la hija de alguien aleatorio con un ayuntamiento que llevaba días avisados.

Eres más inteligente que eso.

Eres más inteligente que eso.
#5 Leon_Bocanegra
Y no solo eso, a está señora del PSOE creo que una vez la vieron con el primo del amigo del hermano de un etarra. Y según nos cuenta nuestro anónimo informante , se reían mogollón.
3 K 50
#12 laruladelnorte
#5 Todo el pueblo sabe de buena tinta que es una lagarta. ¬¬
0 K 10
#13 Leon_Bocanegra
#12 y si no me equivoco se lo hacía con el pescadero.
0 K 12
#14 laruladelnorte
#13 Según dicen era con el carnicero...
0 K 10
valandildeandunie #9 valandildeandunie *
Dios, como tiene que verlo de jodido la escoria derechista para aque lo que hace la hija de una random de un pueblo random lo intenten comparar a la de todo un Ayuntamiento al cual se le aviso días antes.

Pero anda, que lo escribe Juanito Girado, el mismo al que pillaron sacando dinero de una tarjeta de crédito que se encontró xD xD

El periodista de Okdiario Joan Guirado acusado de robar una tarjeta de crédito

telegra.ph/El-caso-de-la-tarjeta-azul-04-02
3 K 50
Apotropeo #16 Apotropeo
#9 que no te digo que no, y tanto me dá unos y otros. Hay que ser muy imbécil para tirar fuegos artificiales oliendo el humo de otro incendio.

Por otra parte, ¿quien no ha robado una tarjeta de crédito? :troll:
0 K 9
Apotropeo #2 Apotropeo
Doy por hecho que están todos en el calabozo a disposición judicial.
:troll:
2 K 27
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#2 #8 No toda actuación de la guardia civil acaba en detención ...

Si te ven el coche mal aparcado, te dirán que lo retiren, te multarán, pero no te llevarán delante de un juez.

Si los hechos no pasan de una multa, no hay hace falta mas.
2 K 35
javibaz #18 javibaz
#11 Alerta roja por fuego, tirando fuegos artificiales. Creo que esta más que justificado detener a el responsable.
0 K 12
valandildeandunie #10 valandildeandunie
#6 Comparar la hija de alguien aleatorio con un ayuntamiento que llevaba días avisados.

Eres más inteligente que eso.
4 K 61
platypu #15 platypu
#10 Espero que al menos te paguen. Por que hacerlo gratis es bastante humillante
0 K 7
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
al menos espero que caparan al novio, debemos evitar que estos grupos con bastantes taras cognitivas se siguan reproduciendo
2 K 24
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Menudos gañanes...
1 K 22
javibaz #8 javibaz
Si no fue nadie detenido, fueron a pasar el rato.
0 K 12
Esfingo #3 Esfingo
La casta a lo suyo.
0 K 10
D303 #17 D303
#3 Como los ministros de hacienda del PP, la casta a lo suyo.
0 K 9
duende #7 duende
No puede ser, seguro que sería del PP, que los del P$OE mean todos colonia.
0 K 6

menéame